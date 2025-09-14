Krone Geradstetten im Test: Traditionelle Küche trifft Zeitgeist – Ein neues Lieblingsrestaurant im Remstal

16 Manuel Kübler ist der Küchenchef und Betreiber der Krone Geradstetten. Foto: Frank Eppler

Hausgebackenes Brot, tolle Pastete vom Landschwein und Reisauflauf mit Nostalgie-Faktor. In der Krone Geradstetten ist man auf einem guten Weg, meint unsere Autorin Anja Wasserbäch.











Dieses Restaurant braucht wahrlich keine Empfehlung. Es ist ein Donnerstagabend in den Sommerferien, und die Krone Geradstetten ist rappelvoll. Das Lokal in dem altehrwürdigen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert ist ein Traditionshaus mitten im Ort. Es sind alte und junge da, hier eine Familienfeier, an einem anderen Tisch treffen sich Kumpels zum legeren Biertrinken und essen auch eine Kleinigkeit. Man merkt schon: Der frische Wind tut der Wirtschaft in Remshalden sehr, sehr gut. Und es kommt an, was die Neuen hier so machen.