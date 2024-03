Krötenzaun in Esslingen: Wie Ehrenamtliche Erdkröten den Weg weisen

1 Oft werden die Kröten im Doppelpack über die Straße getragen. Foto: privat

Im Esslinger Stadtteil Weil leben Erdkröten gefährlich. Denn auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer müssen sie den stark befahrenen Wannenrain überqueren. Um die geschützten Amphibien zu retten, helfen Ehrenamtliche ihnen über die Straße.











Idyllisch ist es hier nicht. Zwar erstreckt sich auf der einen Seite des Wannenrains, einer Straße am Rande des Esslinger Stadtteils Weil, dichtes Grün den Hügel hinauf. Doch auf der anderen Seite dominiert Beton. Das Neckar Center liegt wie ein riesiger Klotz in der Landschaft, davor breitet sich der asphaltierte Parkplatz aus, neben dem ein graues Parkhaus in die Höhe ragt. Kaum zu glauben, dass es eine nicht unerhebliche Population von Erdkröten Jahr für Jahr im Frühling in dieses unwirtlich erscheinende Gebiet zieht. Ihr Ziel ist allerdings nicht die Asphaltwüste, sondern der Teich der Fischzucht Brünner direkt neben dem Parkhaus. Diesen haben sie als Kinderstube für ihren Nachwuchs auserkoren.