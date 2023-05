9 Küsschen für den König: Die dänische Kronprinzessin Mary mit König Charles III. Foto: AFP/JACOB KING

Die Windsors im Feiermarathon: Bereits am Vorabend der Krönung des britischen Königs Charles III. wurden am Freitag im Buckingham Palace internationale Gäste empfangen.

Wer bereits nach London gereist war, wurde von Charles, Prinz William und Prinzessin Kate im Palast begrüßt: Der spanische König Felipe und seine Frau, Königin Letizia, Dänemarks Kronprinzenpaar Frederik und Mary, die First Lady der USA, Jill Biden, die schwedische Kronprinzessin Victoria, Kronprinz Haakon von Norwegen. Die Royals begrüßten sich gut gelaunt mit Wangenküsschen. Erstmals sind bei einer Krönung im britischen Königshaus auch Vertreter anderer Monarchien zugegen.

Prinzessin Kate trug ein royalblaues Kleid und plauderte angeregt mit Jill Biden und deren Enkelin Finnegan. Die First Lady ist ohne ihren Mann, US-Präsident Joe Biden, in London.

Königin Camilla fehlte am Freitagabend. Möglicherweise nutzte sie die Zeit, um sich auf ihren großen Moment vorzubereiten. Charles und Camilla werden am Samstag in der Westminster Abbey gekrönt (>> hier geht es zu unserem Liveblog) – es ist die erste Krönung in Großbritannien in 70 Jahren.