1 US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill Foto: IMAGO/Cover-Images/IMAGO/Oliver Contreras - Pool via CNP

Freundliche Absage per Telefon: Joe Biden entschuldigt sich persönlich bei König Charles III. – der US-Präsident wird nicht an der Krönung im Mai in London teilnehmen. Seine Frau wird ihn vertreten.















Link kopiert

Es ist offiziell: US-Präsident Joe Biden wird nicht an der Krönung des britischen Königs Charles III. am 6. Mai in London teilnehmen. Wie das Weiße Haus am Dienstag bestätigte, wird „First Lady“ Jill Biden die USA bei der Zeremonie in der Westminster Abbey vertreten.

Biden habe mit König Charles telefoniert und ihm seine Absage persönlich überbracht, hieß es weiter. Der Präsident freue sich darauf, den britischen Monarchen „zu einem späteren Zeitpunkt“ im Vereinigten Königreich zu treffen.

Biden ist im April in Irland

Offenbar kann es sich Biden zeitlich nicht leisten, in wenigen Wochen zwei Mal nach Europa zu reisen. Der US-Präsident wird in diesem Monat Irland und das britische Nordirland besuchen.

Der Besuch findet aus Anlass des 25. Jahrestags des Karfreitagsabkommens statt. Das Abkommen vom 10. April 1998 beendete den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland.

Ob Charles und Biden während dieses Besuchs zusammentreffen, ist nicht bekannt.