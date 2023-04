4 Markgraf Bernhard von Baden und seine Frau Stephanie sind am 6. Mai in der Westminster Abbey. Foto: imago/Future Image/Frederic Kern

2000 Gäste sind nicht viel, aber zwei Adelshäusern aus Baden-Württemberg flatterte Post aus dem Buckingham Palace in den Briefkasten: Markgraf Bernhard von Baden und Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg sind zur Krönung eingeladen.















Manche britischen Adligen gingen leer aus, aber Baden-Württembergs Adel ist bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Westminster Abbey vertreten: Die Chefs des Häuser Baden und Hohenlohe-Langenburg haben beide eine Einladung zur Krönung des britischen Monarchen bekommen.

Vom Haus Baden werden Markgraf Bernhard und seine Frau Stephanie nach London fahren. Auch Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und seine Frau Saskia sind eingeladen – als zwei von rund 2000 Gästen. Der Markgraf und der Fürst sind mit König Charles verwandt.

„Unsere Familie blickt auf eine inzwischen lange Tradition der Teilnahme an Krönungsfeiern zurück“, sagt Markgraf Bernhard, „mit der Krönung Seiner Majestät begleitet meine Familie nun in der vierten Generation die Krönungsfeiern des Vereinigten Königreichs.“ Sein Urgroßvater Prinz Max sei bei der Krönung Georges V. dabeigewesen, sein Großvater und sein Vater, der kürzlich verstorbene Markgraf Max, hatten in der Westminster Abbey verfolgt, wie Queen Elizabeth II. gekrönt wurde.

Markgraf freut sich auf die Atmosphäre in London

König Charles III. hat durch seinen Vater, den 2021 verstorbenen Prinz Philip, viel deutsche Verwandtschaft. Markgraf Bernhards Großmutter war die Schwester des Herzogs von Edinburgh. Besonders gespannt ist der 52-Jährige auf die Atmosphäre in der britischen Hauptstadt: „Es ist doch erstaunlich und inspirierend, wie sich eine uralte Institution wie das englische Königshaus in Verbindung mit einer modernen parlamentarischen Demokratie den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt.“

Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. Foto: imago

Auch das Haus Hohenlohe-Langenburg bei Schwäbisch Hall ist seit vielen Generationen eng mit dem britischen Königshaus verwandt. Die Großmutter von Fürst Philipp war eine weitere von Prinz Philips Schwestern. Für das Haus in Langenburg ist es seit 1821 die siebte Krönung der britischen Verwandtschaft. Fürst Philipp war einer der wenigen Gäste, die mitten in der Corona-Pandemie zur Beerdigung des Ehemanns der Queen auf Schloss Windsor eingeladen waren.

Die Badener und Hohenlohe-Langenburger waren auch bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. im vergangenen September in London.