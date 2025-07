Kroatien: Deutsches Kleinkind fällt von Wasserrutsche und stirbt

Tragisches Unglück in Kroatien: Ein Kleinkind aus Deutschland stürzt in einem Erlebnisbad auf der Insel Rab von einer Wasserrutsche und verunglückt tödlich.











Tragisches Unglück in einem Erlebnisbad: Ein kleines Mädchen aus Deutschland ist in Kroatien von einer Wasserrutsche gefallen und gestorben. Nach Angaben der Polizei und örtlicher Medien vom Mittwoch verunglückte das unter drei Jahre alte Kind in einem Erlebnisbad auf der Insel Rab.

Die Polizei machte zunächst keine genauen Angaben zum Hergang des Unfalls, der sich bereits am Dienstag ereignete. Örtliche Medien berichteten, der Vater habe das Mädchen in seinen Armen gehalten, als es ihm auf der Wasserrutsche entglitten und auf den Betonboden gefallen sei.

Den Polizeiangaben zufolge wurde das Kleinkind ins Krankenhaus von Rijeka gebracht, konnte aber nicht gerettet werden.