Kriminalität BGH: Neuer Prozess zu tödlichem Raser-Unfall von Moers nötig

An Ostern 2019 liefern sich zwei Männer ein illegales Autorennen in einem Wohngebiet. Eine daran unbeteiligte Frau kommt infolgedessen ums Leben. Zweimal schon war der Fall am BGH, doch damit ist nicht Schluss.