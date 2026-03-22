So war der neue „Tatort“ aus Frankfurt

5 Kulina (Edin Hasanovic) und Azadi (Melika Foroutan) halten zusammen. Foto: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus /a

Die Frankfurter Ermittelnden Azadi und Kulina kämpfen erfolgreich für Gerechtigkeit – und verlieren am Ende doch.











Link kopiert

Was taugt „Fackel“? Der neue „Tatort“ aus Frankfurt im Schnellcheck:

Die Handlung in zwei Sätzen

Die Frage nach der Verantwortung für den Brand eines Hochhauses in Frankfurt soll ein Untersuchungsausschuss klären. Hamza Kulina (Edin Hasanovic) will seiner Ex-Freundin Almila (Seyneb Saleh), deren Mutter bei dem Brand starb, helfen und untersucht mit seiner Partnerin Maryam Azadi (Melika Foroutan) den Tod eines Gutachters, der das im Hochhaus verwendete Dämmmaterial überprüft hatte.

Zahl der Leichen

15

Gegenspieler

Kulina und Azadi bekommen es mit mächtigen Gegenspielern zu tun. Bald wissen sie nicht mehr, wem sie noch trauen können – auch nicht in den eigenen Reihen.

Toiletten-Trick

Eindeutig zu oft bemüht wird in Krimis der Trick der Kommissare, im Haus eines Verdächtigen mit der Bitte, die Toilette benutzen zu dürfen, an Beweismaterial zu kommen. Wer würde darauf noch hereinfallen?

Mitgefühl

Eine Stärke des Frankfurter Teams ist das glaubwürdige Mitgefühl mit den Hinterbliebenen. Auch bei „Fackel“ geht das Leid von Almila ans Herz. Ihren dramatischen Selbstmord hätte es dafür nicht benötigt.

Unser Fazit

Der Krimi wird von Regisseur Rick Ostermann in ruhigem Tempo erzählt und schafft es dennoch, Spannung aufzubauen. Geprägt wird die Geschichte von den lebensnah gezeichneten Charakteren Kulina und Azadi.

Spannung

Note 2

Anspruch

Note 2