So war der neue „Polizeiruf“ aus München

6 Tobias Moretti als Anwalt August Schellenberg im „Polizeiruf“-Fall „Ablass Foto: BR/die film gmbh//Susanne Bernhard

Wir haben gesehen: „Ablass“ mit Cris Blohm und Dennis Eden aus München – ein bitteres Stück Realität.











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Was taugt „Ablass“? Der neue „Polizeiruf“ aus München im Schnell-Check.

Die Handlung in zwei Sätzen

Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) ermitteln in zwei mysteriösen Todesfällen, die irgendwie zusammenhängen. Aber eigentlich geht es darum, was passiert, wenn reiche Unmenschen arme Schlucker für Geständnisse bezahlen.

Zahl der Leichen

2

Gegensätze

Hier das Glas-Villa-Aquarium, in dem die schuldigen Reichen scheintot hausen, dort die kleine Wohnung, in der der Horror fürs bezahlte Geständnis dem Arbeitslosen und seiner Familie kaum noch Platz lässt – Willkommen in der Realität.

Staranwältinnen-Allüren

Die Staatsanwältin im Münchner Fall macht ihrer ehemaligen Kollegin Klemm aus dem Münster „Tatort“ alle Ehre: Sie raucht überall und ohne Ende. Dafür hat sie dem Rauchmelder in ihrem Büro sogar ein Kondom übergezogen. So wabbelig das Ding da an der Decke hängt, so hart gibt sich die Anwältin.

Höhepunkt

Auftritt Tobias Moretti alias Anwalt August Schellenberg.

Grausam

Ein falsches Geständnis ablegen, warum machen Menschen das – und vor allem: was macht das mit ihnen? Das wird von Yoli Fuller als Léon Kamara und Shenja Lacher als Victor Reisinger mehr als erschütternd erzählt.

Fazit

Der Autor und Regisseur Christian Bach ließ sich bei seiner mächtig Eindruck hinterlassenden Arbeit vom aktuellen Weltgeschehen inspirieren, „wo wieder das ‚Recht der Stärkeren’ gilt, wo Politik, Moral und Gerechtigkeit als ‚Deal’ betrachtet werden und nur noch der Preis stimmen muss“. Das offene Ende ist erschreckend und konsequent.

Spannung

Note 1

Anspruch

Note 1