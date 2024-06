Kritik an zu wenig Hochwasserschutz

1 Benjamin Kurz, Birgit Mersdorf und Sascha Baumann im Bagger räumen in einer Tiefgarage auf. Foto: Roberto Bulgrin

Während ein Hochwasserdamm die Gemeinde Reichenbach schützt, fordern von den Fluten Betroffene in Hochdorf endlich effektivere kommunale Bauwerke.











Ganz unterschiedlich haben die Menschen in den Nachbarkommunen Hochdorf und Reichenbach das jüngste Hochwasser erlebt. Während in Reichenbach nur wenige Keller betroffen waren, wurden in der Hochdorfer Ortsmitte Erdgeschosswohnungen, Tiefgaragen und Gewerbebetriebe geflutet.