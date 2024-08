Kritik an verkürzten Kita-Öffnungszeiten: Elternbeirat: Ganztag in Esslinger Kitas bald Geschichte?

1 Die Kita-Träger reagieren mit verkürzten Öffnungszeiten auf den Mangel an Fachpersonal. Für den Elternbeirat der Esslinger Kita Neckarstraße kann das nicht die Lösung sein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Kritik an den reduzierten Esslinger Kita-Öffnungszeiten sieht unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Gefahr. Die deutlich höheren Gebühren, so der Vorwurf, errichten eine Hürde vor der Ganztagsbetreuung.











Link kopiert

Der Elternbeirat der Esslinger Kindertagesstätte Neckarstraße kritisiert in einer Pressemitteilung die Entscheidung der Stadt, die letzten vier städtischen Ganztageskindertagesstätten künftig im Mischbetrieb mit sogenannter Verlängerter Öffnungszeit (VÖ7, also sieben Stunden Betreuung) und Ganztag (GT) zu führen. Aufgrund der angeblich prekären Finanzlage, so die Mitteilung, wurden 2022 massive Gebührenerhöhungen beschlossen. Eine Familie zahle nun einkommensgestaffelt bei Unter-Dreijährigen für Ganztagsbetreuung (acht Stunden) bis zu 954 Euro pro Monat. Die Gebühren für VÖ7 seien nicht einkommensabhängig und „auffällig niedriger“ mit 270 Euro pro Monat für Unter-Dreijährige. Für eine Stunde Betreuung mehr am Tag müssten Eltern somit bis zu 684 Euro mehr bezahlen. Dies, mutmaßt der Elternbeirat, solle Eltern zum Umsteigen verleiten.