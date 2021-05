1 Heiko Nossek. Foto: /Herbert Rudel

Interview mit Heiko Nossek, Trainer des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen. Der Ex-Profi will mit dem SSVE in den kommenden Jahren durchstarten und fordert Veränderungen in der Bundesliga sowie beim Nationalteam.

Esslingen - In der laufenden, verkürzten Spielzeit ist für die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen Platz fünf das Maximale, was sie noch erreichen können. Vor dem zweiten Spiel der Relegation gegen den SV Würzburg 05 herrscht im Verein großer Optimismus, dass das klappt. Mindestens genauso groß ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel seit mehr als eineinhalb Jahren, zu dem der SSVE an diesem Samstag (14 Uhr) die Würzburger im vereinseigenen Freibad erwartet – allerdings ohne Zuschauer. Auch Trainer Heiko Nossek fiebert der Begegnung entgegen. Gleichzeitig macht sich der Ex-Profi Gedanken über die Entwicklung der Mannschaft – und die Sportart im allgemeinen.