Kritik an Stuttgart Netze: Probleme bei Zählern – Stuttgarter mit Solaranlage müssen Strom verschenken
Seit April 2025 am Netz – aber beim Zählertausch nach wie vor in der Warteschleife: die Solaranlage von Harald Rauber in Stuttgart-Plieningen Foto: privat

Unabhängig voneinander bemängeln zwei Stuttgarter, dass sie seit Längerem eine PV-Anlage haben, aber keinen neuen Zähler. Einzelfälle oder Hinweis auf die Rückkehr alter Probleme?

Wenn Harald Rauber von seiner bisherigen Zeit mit der Solaranlage erzählt, wird deutlich, dass bei dem Plieninger einiges schiefgelaufen zu sein scheint. Bereits im April gingen die Photovoltaik-Zellen ans Netz – aber selbst ein knappes halbes Jahr später kann er nicht behaupten, dass jetzt alles läuft. Stattdessen sagt er, der schöne Sommer sei teils verloren. Finanziell.

