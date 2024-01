Kritik an Regio-Rad: In Plochingen schließt man eine vorzeitige Kündigung nicht aus

1 Ein Problem ist auch, dass die Räder mitunter irgendwo „abgestellt“ werden, wie hier beim Plochinger Bahnhof. Foto: /Karin Ait Atmane

Das Leihradsystem wird vielerorts weniger genutzt als erhofft. Hochdorf hat das Angebot bereits wieder eingestellt, und auch in Plochingen ist man unzufrieden. Ob es beibehalten wird, ist unklar.











Rund 25 Leihfahrräder, mit und ohne Elektromotor, sollten in Plochingen über Regio-Rad normalerweise verfügbar sein. Das ist die Theorie, in der Praxis sind es oft deutlich weniger. Was auch damit zu tun hat, dass die Nutzer mit den Rädern in andere Orte fahren. Aber der Plochinger Gemeinderat ist insgesamt nicht zufrieden, weder mit der Nutzung noch mit der Leistung des Anbieters Regio-Rad.