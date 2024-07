Kritik an Redner beim Schwörfest: Stadträte boykottieren berühmte Zeremonie in Esslingen

1 Hauptrednerin 2023 war Verena Bentele. Foto: Roberto Bulgrin

Ratsmitglieder sagen ihre Teilnahme an dem traditionsreichen Ereignis ab, weil sie in der Wahl des Redners – der Fregattenkapitän Tilmann von der Lühe – ein falsches Signal in Kriegszeiten sehen.











Link kopiert

Das Schwörfest gilt als Hochamt kommunaler Demokratie in Esslingen: In einer Zeremonie werden Gemeinderat und Oberbürgermeister auf das Wohl der Stadt verpflichtet – auch diesen Freitag wieder. Stets lädt der OB honorige Redner von außerhalb ein, die ihren Bogen über die Stadtgrenzen hinaus spannen – 2023 wählte die VdK-Präsidentin Verena Bentele das Thema „Der Preis der Ungleichheit. Soziale Verantwortung geht uns alle an“. Diesmal soll der Fregattenkapitän Tilmann von der Lühe über „die Bedeutung der Marine für Land und Ländle“ sprechen. Die Stadträtinnen und -räte von Linke und FÜR sehen die Wahl des Schwörtagsredners mit Blick auf die Kriege in der Welt kritisch und kündigen an, der Zeremonie fernzubleiben.