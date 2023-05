1 Flugzeuge sollen jetzt nach dem Start in Stuttgart früher auf die neue Flugroute eindrehen. Foto: Horst Rude

Die neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen sorgt für Unmut: In Aichtal und Nürtingen beobachten die Bürger mehr als die versprochenen zwei Flugzeuge pro Stunde über ihren Städten.















Seit dem 23. Februar des Jahres wird am Stuttgarter Flughafen eine neue Route für Flüge in den Süden getestet – und das funktioniert nach Einschätzung der betroffenen Kommunen nicht reibungslos. Vor dem Start des Probebetriebes für die Startbahn Ost sei der Bevölkerung angekündigt worden, dass höchstens zwei Flüge pro Stunde auf der verkürzten Strecke nach Süden geführt werden. „Die Realität“, beklagt sich Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz in einem offenen Brief an die zuständigen Behörden und politisch Verantwortlichen, „weicht leider von dem Versprechen ab.“