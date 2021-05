Architekt Helmut Jahn tödlich verunglückt Star-Architekt Helmut Jahn stirbt bei Fahrradunfall

Dutzende Hochhäuser und Flughafen-Terminals weltweit tragen seine Handschrift: Der in Nürnberg geborene und seit Jahrzehnten in den USA lebende Helmut Jahn gehört zu den weltweit erfolgreichsten deutschen Architekten. Am Samstag ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.