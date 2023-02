1 SPD-Innenexperte Sascha Binder Foto: imago/Arnulf Hettrich

Mindestens 120-mal fiel in den vergangenen drei Jahren der Strom in den Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg und dem Landesamt für Verfassungsschutz aus. SPD-Innenexperte Sascha Binder macht Innenminister Strobl dafür verantwortlich.















In den Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg und dem Landesamt für Verfassungsschutz ist in den vergangenen drei Jahren mindestens 120-mal der Strom ausgefallen. Das bedeutet, dass etwa einmal pro Woche in einer Sicherheitsbehörde des Landes der Strom ausfällt. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des SPD-Innenexperten Sascha Binder hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Nicht erfasst wurden in der Statistik Stromausfälle beim Polizeipräsidium Freiburg, das offenbar keine Daten dazu erhebt.