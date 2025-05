Kritik an Esslinger Steuerplänen hält an: CDU sieht zusätzliche Abgaben kritisch

Kritik an Esslinger Steuerplänen hält an

Die Pläne der Esslinger Stadtverwaltung, drei neue Abgaben einzuführen, sorgen weiter für Wirbel. Nun hat sich die CDU-Ratsfraktion positioniert: Die Christdemokraten sehen die Einführung von Grundsteuer C, Verpackungs- und Bettensteuer kritisch.











Mit ihrem Vorstoß, drei neue Abgaben einführen zu wollen, hat die Esslinger Stadtverwaltung für Wirbel gesorgt. Die CDU-Ratsfraktion sieht die drei Steuern kritisch. „Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist erreicht“, betont ihr Fraktionschef Tim Hauser.

Am Montag soll der Verwaltungsausschuss des Esslinger Gemeinderats über eine Verpackungssteuer, eine Bettensteuer und eine Grundsteuer C beraten. Dass die Verantwortlichen im Rathaus die Einführung neuer Abgaben in derselben Sitzung aufs Tapet bringen, in der auch die umstrittene Einführung eines fünften Dezernats im Rathaus diskutiert wird, hat im Vorfeld der Sitzung zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.

„Belastungsgrenze der Bürger ist erreicht“

Die Christdemokraten bezweifeln, dass die drei neuen Steuern die gewünschten Effekte erzielen. „Unsere Fraktion sieht vor allem mehr Bürokratie und zusätzliche Belastungen auf Bürger, Unternehmen und die Stadt zukommen“, erklärt Hauser. Immer neue Steuern und Abgaben seien nicht der richtige Weg. Die Verpackungssteuer habe sich in Tübingen kaum als wirksames Mittel gegen den Verpackungsmüll erwiesen, treffe aber die Gastronomie empfindlich, die ohnehin mit hohen Kosten und wirtschaftlichen Unsicherheiten kämpfe.

Eine Wiedereinführung der Bettensteuer wirft für die CDU ebenfalls Fragen auf. „Diese Steuer liegt schon seit mehr als zehn Jahren auf Eis – und das nicht ohne Grund“, erklärt Hauser. „Zwar würde sie keine Esslinger direkt betreffen, wohl aber unsere Hotelbetriebe, die weiterhin mit hohen Kosten, Personalmangel und den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen haben.“

Weniger Bürokratie statt mehr Abgaben

Auch die Einführung einer Grundsteuer C sieht die CDU skeptisch. „Dieser Plan hat sich bereits in der Vergangenheit als Fehlsteuerung erwiesen“, weiß Hauser. Eine Grundsteuer C bringe mehr Verwaltungsaufwand, aber nicht spürbar mehr Wohnungsbau. „Wer wirklich für mehr Wohnraum sorgen will, muss Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bauvorschriften vereinfachen und eine Reform der Grunderwerbssteuer vorantreiben“, betont die CDU, die auf Entlastung statt auf neue Abgaben setzt.