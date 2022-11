Raub in Stuttgart-Mitte Handtaschenräuber verletzt Frau – Zeugen gesucht

Eine 42-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in der Königstraße unterwegs, als ein Unbekannter von hinten an sie herantritt und ihr dermaßen brutal die Handtasche entreißt, dass die Frau stürzt und verletzt wird. Die Polizei sucht Zeugen.