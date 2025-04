Kritik am Tatort in der ARD: „Wer in aller Welt hat diesen Tatort zusammen gedengelt?“

„Wer in aller Welt hat diesen Tatort zusammen gedengelt?“

Miroslav Nemec, Roxane Duran und Udo Wachtveitl: Immerhin die Kulisse des neuen Tatorts wusste zu überzeugen.

Mord beim Schachturnier: der neue Münchner Tatort kommt bei vielen Zuschauern überhaupt nicht gut weg. Ein Blick ins Netz.











Die Münchner Tatort-Kommisare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind auf Abschiedstournee. In der neusten Folge „Zugzwang“ ermittelten sie rund um ein Schachturnier, bei dem gleich mehrere Menschen zu Tode kommen. Wie Schachmeisterin Natalie Laurent (Roxane Duran) darin verwickelt ist und wie sich die Handlung entspinnt, hat am Sonntagabend bei vielen Zuschauern hauptsächlich Fragezeichen hinterlassen. Ein Blick ins Netz:

Diese Zuschauerin fällt ein vernichtendes Urteil über das Werk von Nina Vukovic (Regier) und Robert Löhr (Drehbuch)

Auch andere, die eingeschaltet hatten, bereuten es hinterher:

Aus Langeweile eingeschlafen – die Höchsstrafe für jeden Fernsehfilm:

Vielen war die Handlung offenbar zu verworren:

... aber nicht allen.

Dass die internationale Schach-Elite in ihrer Muttersprache kommunizierte, auch das war dem ein oder anderen Zuschauer ein Dorn im Auge.

Allen kann man es meistens nicht Recht machen.

Dass der langjährige Münchner „Tatort“-Gerichtsmediziner Matthias Steinbrecher (Robert Joseph Bartl) einen bühnenreifen Heldentod starb ... für einige Tatort-Fans schwer zu verkraften:

Immerhin: die traumhafte Kulisse von Schloss Elmau wurde gewürdigt:

Neue Fans hat der Tatort mit der Folge „Zugzwang“ vermutlich nicht gewonnen:

Ein abschließendes Fazit?

Der nächste Tatort im Ersten läuft am 11. Mai. Dann ermitteln die Bremer Kommisarinnen Linda Selb und Liv Moormann. In „Solange du atmest“ geht es um eine Leiche, die am Weser-Strand angespült wird.

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.