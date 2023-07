Die Stadt muss großzügiger werden gegenüber Händlern, Gastronomen, Gästen und Kunden, kommentiert unser Autor Johannes M. Fischer. Hintergrund sind Klagen, das Ordnungsamt gehe zu rigide ans Werk.















Es ist immer wieder interessant zu erleben, wie Bürokraten Fehlentwicklungen entschuldigen. Meistens sind es Rechtsvorschriften oder Richtlinien, die Entwicklungen bremsen. Im Esslinger Streit über das rigide Verhalten des Ordnungsamtes liegt die Sache allerdings etwas anders. Hier herrscht in der Rathausspitze schon seit langer Zeit die Einsicht, dass die Maßregelung engagierter Einzelhändler der Stadt nicht wirklich gut tut. Schon im Wahlkampf vor der Oberbürgermeisterwahl 2021 betonten alle Kandidaten, dass sich hier etwas ändern müsse – so der heutige Rathauschef Matthias Klopfer. Und auch einer seiner Vertreter, der für die Ordnung in der Stadt verantwortliche Yalcin Bayraktar, schließt sich dieser Meinung an.