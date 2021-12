1 Das Land führt positiv getestete Flüchtlinge in Stuttgart zusammen. Foto: imago images/Christian Ohd

Das Land Baden-Württemberg bringt positiv getestete Flüchtlinge zur Isolation in die Landeshauptstadt. Beobachter sprechen von teils bizarren Szenen und Ungereimtheiten.















Stuttgart - Die Szene, die ein Beobachter in der vergangenen Woche im Stuttgarter Norden mitbekommt, mutet an wie aus einem Science-Fiction-Film. An einem Hotel öffnet sich die Tür. Heraus treten Menschen in Schutzanzügen. Unten an der Straße vor dem Haus ist ein Reisebus vorgefahren. Nach und nach werden rund 20 Fahrgäste herausgeholt und von den Vermummten über die Feuerleiter außen am Gebäude in die oberen Etagen gebracht. Währenddessen läuft offenbar auf den unteren Stockwerken der normale Hotelbetrieb weiter, es lassen sich online auch Zimmer buchen. „Und in dem Bus waren keinerlei Schutzmaßnahmen zu sehen“, erzählt der Beobachter.