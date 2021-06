1 Foto: Kerstin Dannath

Zur Krisenvorsorge bei Stromausfall hat die Stadt Wendlingen einen Notfallplan in Auftrag gegeben. Die Bevölkerung soll mit ins Boot genommen werden.

Wendlingen - Es ist ein Horrorszenario für jede Kommune: Das Stromnetz bricht zusammen, totaler Blackout. Für diesen schlimmsten aller Fälle hat die Stadt Wendlingen – auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und ihren Folgen – eine Notfallplanung Stromausfall in Auftrag gegeben, die jüngst im Gemeinderat vorgestellt wurde. „Es geht nun erst einmal um die reine Kenntnisnahme“, erklärte Bürgermeister Steffen Weigel. Er nahm Rat und Verwaltung aber auch zeitgleich in die Pflicht: „Wir müssen uns Gedanken über die Umsetzung machen.“ Das geht natürlich nicht über Nacht – und ist letztlich auch mit einigen Investitionen verbunden. Nichtsdestotrotz führt kein daran Weg vorbei: „Wir leben schon lange in der glücklichen Situation, dass es nur ganz kurze Stromausfälle gibt. Die werden von der Bevölkerung meist gar nicht bemerkt. Aber das muss nicht immer so bleiben“, warnte Weigel.