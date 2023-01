1 Der Neubau von Sozialwohnungen hält mit der wachsenden Nachfrage nicht Schritt. Foto: dpa/Martin Schutt

Laut dem „Bündnis Soziales Wohnen“ steht ohne ein milliardenschweres Engagement des Staates für Sozialwohnungen die Wohnraumversorgung für Menschen mit niedrigem Einkommen in Deutschland auf der Kippe.















Auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland braut sich der perfekte Sturm zusammen. So lautet die aktuelle Lagebeschreibung des Verbändebündnisses Soziales Wohnen, in dem sich Baugewerkschaft, Sozialverbände und Organisationen der Bauindustrie zusammengefunden haben. „Der soziale Wohnungsbau steht angesichts von Energiekrise und Inflation sowie der Flüchtlingskrise aus der Ukraine vor enormen Herausforderungen,“ sagte Harald Schaum, der Vizechef der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt, bei der Vorstellung der alljährlichen Analyse des Bündnisses.