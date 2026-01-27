Krise der Automobilindustrie: Früher bei Mercedes, jetzt im Handwerks-Betrieb
Das Handwerk der Region leidet unter der Krise bei Mercedes, Mahle und Bosch. Die Aufträge nehmen ab, die Azubi-Zahlen gehen zurück. Dafür gibt es Bewerber aus der Automobilindustrie.

Die Krise der Automobilindustrie vermasselt manchem Handwerksbetrieb in der Region Stuttgart derzeit das Geschäft. „Vor zwei Jahren haben Betriebe eher gefragt, wo sie die nächste Fachkraft herbekommen – jetzt dreht sich die Frage um den nächsten Auftrag“, sagt Peter Friedrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, als er für die rund 33000 Handwerksbetriebe das Geschäftsjahr 2025 bilanziert.

