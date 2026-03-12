1 Porsche-Vorstand im Jahr 2025: Oliver Blume. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der Gewinn von Porsche ist drastisch eingebrochen. Das hat auch Auswirkungen auf die Bezüge des Vorstands – wer hat 2025 wie viel verdient?











Link kopiert

Die Lage bei Porsche ist ernst. Der Gewinn des Sportwagenbauers aus Stuttgart liegt in Trümmern: Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro eingebrochen. Das bekommt jetzt auch der Vorstand zu spüren. Wer dem Gremium im vergangenen Jahr angehörte bekommt null Euro Jahresbonus für 2025. Das geht aus dem Vergütungsbericht der Porsche AG hervor.

Dass die Vorstände keinen Jahresbonus erhalten werden, hatte der damalige Porsche-Chef Oliver Blume unserer Zeitung bereits im Dezember gesagt. Der Vergütungsbericht zeigt jetzt jedoch, wie viel jedes Vorstandsmitglied ganz genau verdient hat – denn trotz null Euro Jahresbonus gehen die Top-Managerinnen und -Manager natürlich nicht gänzlich leer aus. Neben den Grundgehältern bekommen einige fürs Jahr 2025 langjährige Bonuszahlungen und den dritten Teil der Prämie für den Börsengang des Unternehmens.

Vergütung des Vorstands von Porsche im Jahr 2025

Der Ende 2025 ausgeschiedene Porsche-Chef Oliver Blume hat bei Porsche und Volkswagen zusammen gut 7,4 Millionen Euro verdient. Foto: Michael Kappeler/dpa

Oliver Blume , Vorstandsvorsitzender bis 31. Dezember: 1.901.051 Euro (plus etwa 5,5 Millionen Euro bei VW)

, Vorstandsvorsitzender bis 31. Dezember: 1.901.051 Euro (plus etwa 5,5 Millionen Euro bei VW) Michael Steiner , Forschung und Entwicklung und seit 1. Juli stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 2.122.412 Euro

, Forschung und Entwicklung und seit 1. Juli stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 2.122.412 Euro Lutz Meschke , Finanzen und IT und stellvertretender Vorstandsvorsitzender bis 25. Februar 2025: 266.588 Euro

, Finanzen und IT und stellvertretender Vorstandsvorsitzender bis 25. Februar 2025: 266.588 Euro Jochen Breckner , Finanzen und IT seit 26. Februar 2025: 1.132.425 Euro

, Finanzen und IT seit 26. Februar 2025: 1.132.425 Euro Sajjad Khan , Car-IT: 1.377.613 Euro

, Car-IT: 1.377.613 Euro Albrecht Reimold , Produktion und Logistik: 2.048.333 Euro

, Produktion und Logistik: 2.048.333 Euro Matthias Becker , Vertrieb und Marketing seit 26. Februar: 1.135.839 Euro

, Vertrieb und Marketing seit 26. Februar: 1.135.839 Euro Detlev von Platen , Vertrieb und Marketing bis 25. Februar: 223.136 Euro

, Vertrieb und Marketing bis 25. Februar: 223.136 Euro Barbara Frenkel , Beschaffung bis 18. August: 1.820.295 Euro

, Beschaffung bis 18. August: 1.820.295 Euro Joachim Scharnagl , Beschaffung seit 19. August: 501.930 Euro

, Beschaffung seit 19. August: 501.930 Euro Andreas Haffner , Personal- und Sozialwesen bis 18. August: 1.329.410 Euro

, Personal- und Sozialwesen bis 18. August: 1.329.410 Euro Vera Schalwig, Personal- und Sozialwesen seit 19. August: 499.871 Euro

Während der Jahresbonus für die Vorstände mit null Euro bereits feststeht, ist noch offen wie hoch die Prämie für die Mitarbeiter sein wird. Allerdings sind auch die Aussichten für sie nicht besonders rosig. Der neue Porsche-Chef Michael Leiters kündigte gestern an: Die Beschäftigten des Sportwagenbauers Porsche müssen sich auf einen weiteren Stellenabbau gefasst machen.

Neuer Chef von Porsche will schlankere Führungsstruktur

Leiters sagte, dass zur Verschlankung der Organisation „bereits vor meiner Ankunft ein Programm aufgesetzt“ worden sei, „das wir jetzt noch einmal umfassend verschärfen“. Das werde einen weiteren Stellenabbau einschließen.

In welcher Größenordnung Jobs gestrichen werden sollten, ließ Leiters offen. Der Abbau soll den Angaben nach Teil eines umfassenden Zukunftspakets sein. Und dieses wiederum sei sehr stark abhängig von der neuen Strategie 2035, sagte der Porsche-Chef, der seit 1. Januar im Amt ist und Oliver Blume abgelöst hatte. Diese soll im Herbst vorgestellt werden. Leiters hatte am Mittwoch auch angekündigt, die Führungsstruktur verschlanken zu wollen.