Kriminelle in Kirchheim: Trickdiebin stiehlt mehrere hundert Euro

Eine Unbekannte bittet eine Passantin in einer Fußgängerzone in Kirchheim (Kreis Esslingen) um Hilfe. Daraufhin hebt die Frau Geld von einem Bankautomaten ab und gibt es der mutmaßlichen Trickdiebin. Das reicht der Täterin jedoch noch nicht.











Eine mutmaßliche Trickdiebin hat einer Fußgängerin am Freitag in Kirchheim (Kreis Esslingen) mehrere hundert Euro abgenommen. Nach Angaben der Polizei sprach die unbekannte Täterin die Passantin gegen 11 Uhr in einer Fußgängerzone an. Sie erzählte, sie befinde sich in einer Notlage und bat deshalb um Hilfe.

Davon zeigte sich die Geschädigte beeindruckt. Sie hob an einem Bankautomaten Geld ab und gab es der Unbekannten. Die Trickdiebin hatte allerdings noch nicht genug und erbat einen größeren Betrag. Sie begleitete die Fußgängerin zu deren Wohnung und erhielt dort erneut mehrere hundert Euro.

Angezeigt wurde der Vorfall erst im Nachhinein. Der Polizei zufolge ist die Täterin zwischen 20 und 30 Jahren alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie soll eine hat eine schlanke Figur und schwarze, lange Haare haben. Als sie die Fußgängerin ansprach, trug sie eine schwarze Leggins, eine graue Strickjacke mit hellen Streifen, weiße Turnschuhe und eine Silberkette mit Anhänger. Außerdem hatte sie eine dunkelblaue Ledertasche dabei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 71/50 10 zu melden.