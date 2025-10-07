Kriminalstatistik in Plochingen: Kriminalitätshotspot? Mehr Sicherheit als gefühlt

1 Beschmierte Schilder findet man in Plochingen zuhauf. Sie werden als Sachbeschädigung und damit als Straftat eingestuft. Foto: aia

Plochingen ist kein Hotspot der Kriminalität, auch wenn das von den Bürgerinnen und Bürgern teilweise so empfunden wird.











Wie sicher ist Plochingen? Vor zwei Jahren haben die Stadt und die Region eine ganze Reihe von Vorfällen im Rahmen von Bandenkriminalität erlebt, darunter auch Schießereien in Plochingen. Das wirke bis heute nach, seitdem seien viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert, stellten mehrere Gemeinderäte jüngst in der Ratssitzung fest. Glaubt man der Polizei, ist Plochingen aber nicht unsicherer als andere Orte. Rochus Denzel, der Leiter des Polizeireviers Esslingen, und Joachim Löffler, Leiter des Plochinger Polizeipostens, stellten die Kriminalstatistik für 2024 im Gemeinderat vor.