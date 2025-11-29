Kriminalpolizei ermittelt: Pistole nahe Straßburger Weihnachtsmarkt entdeckt

1 Der Straßburger Weihnachtsmarkt Foto: Romeo Boetzle/AFP/dpa/Romeo Boetzle

Eine automatische Pistole samt Munition wurde nahe dem Straßburger Weihnachtsmarkt gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.











Link kopiert

Im elsässischen Straßburg ist unweit des Weihnachtsmarktes in einem Gebüsch eine automatische Pistole samt Munition gefunden worden. Beschäftigte des Grünflächenamtes seien bei ihrer Arbeit am Donnerstag auf die funktionsfähige Waffe samt drei Magazinen in einem Waffenkoffer gestoßen, wie die Zeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ und der Sender France 3 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten.

Erste Erkenntnisse deuten demnach darauf hin, dass die Waffe möglicherweise 2022 im Elsass aus dem Haus eines Sportschützen gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei müsse nun klären, ob die Pistole vor oder nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Mittwoch dort abgelegt wurde und aus welchem Grund, hieß es von der Staatsanwaltschaft laut den Medien. Dafür werde auch die Videoüberwachung der Stadt ausgewertet. Die Waffe wurde im Viertel Petite-France unweit des Adventsdorfs gefunden, in dem während des Weihnachtsmarktes Aktivitäten für Kinder organisiert werden.

Terroranschlag 2018

Der Straßburger Weihnachtsmarkt lockt inzwischen über drei Millionen Besucher aus dem In- und Ausland, insbesondere auch aus Deutschland. Der Waffenfund weckt Erinnerungen an den Terroranschlag während des Weihnachtsmarktes 2018, weshalb der Markt auch unter intensiver Polizeiüberwachung steht. Bei dem Anschlag hatte ein Islamist fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt und Panik und Schrecken verbreitet. Der Täter wurde zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.