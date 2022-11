Zwei weitere Einbrüche in Esslingen

1 In beiden Fällen gelangten die Einbrecher durch die Terrassentür in die Wohnräume. Foto: dpa/Daniel Maurer

Im Esslinger Stadtteil Rüdern brechen Unbekannte im Laufe des Montags in zwei Wohnungen ein.















Link kopiert

In zwei Wohnungen ist laut Polizeiangaben im Laufe des Montags im Stadtteil Rüdern eingebrochen worden.

Offenbar brachen in der Zeit von 15.15 Uhr bis 18.45 Uhr Unbekannte die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Hinterer Holzweg auf. Im Anschluss hätten die Täter das Mobiliar durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Unsere Empfehlung für Sie Einbruchserie im Kreis Esslingen Die Polizei warnt vor Sorglosigkeit Ein rundes Dutzend Einbrüche sind allein in der vergangenen Woche im Kreis Esslingen verübt worden. Die Polizei gibt Tipps, wie Haus und Wohnung besser gesichert werden können.

Etwas Bargeld sei hingegen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Quittenweg erbeutet worden. Die Einbrecher hätten die kurze Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und schlugen wohl in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.15 Uhr vermutlich mit einem Stein das Glas der Terrassentür ein. Anschließend hätten sie die Räume nach Wertsachen durchsucht. Spezialisten der Kriminaltechnik seien zur Spurensicherung an die Tatorte gekommen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.