Kriminalität: Zwei Tote nach Schüssen in Wohnung im Saarland gefunden

1 In der saarländischen Gemeinde Beckingen, rund 30 Kilometer von Saarbrücken entfernt, hat die Polizei zwei Tote in einer Wohnung gefunden (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Gemeinde Beckingen ist rund 30 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Dort hat die Polizei nun zwei Tote in einer Wohnung gefunden.











Link kopiert

Beckingen - In einer Wohnung im saarländischen Beckingen hat die Polizei zwei Tote entdeckt. Es handele sich um eine Frau und einen Mann, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. Die Polizei war am Dienstagabend alarmiert worden, weil ein Zeuge Schüsse in dem Hausanwesen im Beckinger Ortsteil Düppenweiler (Kreis Merzig-Wadern) gehört hatte. Vor Ort hätten Spezialkräfte der Polizei das Gebäude betreten und dann die Leichen aufgefunden.

Die Polizei geht einem Sprecher nach bisherigen Kenntnissen von Problemen in der Beziehung aus. Es habe sich um ein unverheiratetes Paar gehandelt: "Möglicherweise ist der Hintergrund eine bevorstehende oder kurz zuvor vollzogene Trennung gewesen." Zum Tathergang oder Personalien wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Spurensicherung dauerte am Mittwochmorgen an.