Kriminalität: Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

1 Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: René Priebe/dpa

Was bislang zu dem Feuer in Baden-Württemberg bekannt ist.











St. Leon-Rot - Bei einem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr sei am frühen Morgen über einen Brand in einem Einfamilienhaus in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen seien gegen 3.00 Uhr in einem Haus in der südlich von Heidelberg gelegenen Gemeinde ausgebrochen.

Warum es brannte, war zunächst unklar. Zu der Identität der Toten machte die Polizei vorerst keine Angaben. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten auf der Straße unter anderem Sichtschutzwände.