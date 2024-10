Kriminalität: Zerstückelte Leiche in USA gefunden - Tochter unter Verdacht

Zerstückelte Leiche in USA gefunden - Tochter unter Verdacht

1 In einem kleinen Ort im Bundesstaat Kentucky hat die Polizei einen schaurigen Fund gemacht. (Symbolbild) Foto: Frank Bowen IV/The Cincinnati Enquirer via AP/dpa

In einem entlegenen kleinen Ort im US-Bundesstaat Kentucky machen Polizisten einen erschreckenden Fund. Noch ist unklar, was genau für gruselige Szenen sich am Tatort abgespielt haben.











Washington/Mount Olivet - Im US-Bundesstaat Kentucky ermittelt die Polizei in einem schaurigen Kriminalfall. In dem kleinen Ort Mount Olivet fanden Polizisten US-Medien zufolge die zerstückelte Leiche einer Frau auf einem Grundstück und später auch menschliche Überreste in einem Kochtopf im Haus.

Der Sender Fox News berichtete, die Polizei habe im Haus eine 32 Jahre alte Frau festgenommen - sie sei die Tochter des Opfers und habe sich zunächst geweigert, mit der Polizei zu sprechen. Sie sei mithilfe von Tränengas gezwungen worden, das Haus zu verlassen und sei blutverschmiert gewesen. Ein Zeuge gab laut US-Medien an, er habe Mutter und Tochter am Vortag gemeinsam angetroffen. Die Tochter sei aggressiv gewesen, habe "Zaubersprüche" von sich gegeben und verwirrt gewirkt.

Die Polizei von Kentucky teilte mit, Beamte hätten auf dem Grundstück die Leiche einer Frau gefunden. Sie hätten später die 32 Jahre alte Frau in Gewahrsam genommen. Ihr werde Leichenschändung, Manipulation von Beweismitteln und Behinderung der Ermittlungen zur Last gelegt. Zusätzliche Vorwürfe könnten im Laufe der weiteren Ermittlungen hinzukommen, betonte die Polizei.