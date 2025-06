Kriminalität: Zehn Tote und Verletzte bei Angriff auf Party in Mexiko

Kurioser Aufruf im Amtsblatt Politiker plant FKK-Swinger-Fahrt - und intimen Vorab-Kurs

Sein Aufruf im Mannheimer Amtsblatt zu einem FKK-Swinger-Urlaub in Frankreich sorgte für Aufruhr. Nun will Stadtrat Julien Ferrat die Reiseteilnehmer am örtlichen FKK-Strand auf die Reise vorbereiten.