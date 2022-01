1 Polizisten am Ort der Ermittlungen, wo ein Vierjähriger tot gefunden wurde. Foto: MARCO DE SWART/ANP/dpa

Ein Vierjähriger aus Belgien ist an der niederländischen Küste gefunden worden. Er ist tot. Ein 34-jähriger Tatverdächtigte wurde festgenommen.















Brüssel - Ein vierjähriger Junge aus Belgien ist tot in den Niederlanden gefunden worden, nachdem er und sein Betreuer vermisst gemeldet worden waren.

Der Junge wurde in der Küstenregion Zeeland aufgefunden, wie die niederländische Polizei in der Nacht zum Dienstag auf Twitter mitteilte. Zuvor sei ein 34-jähriger Mann, in dessen Obhut sich der Junge befand, nahe Utrecht festgenommen worden. Daraufhin wurde der Junge landesweit gesucht. Die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, der Verdächtige sei in der Vergangenheit bereits wegen Kindesmisshandlung verurteilt worden.

Tweet der Polizei (niederländisch)

Demnach wurden der Junge und der Mann zuletzt am vergangenen Mittwoch zusammen in Belgien gesehen. Die Mutter des Vierjährigen habe ihn dem Mann zum Aufpassen anvertraut, dieser habe ihren Sohn jedoch nicht am nächsten Morgen wie vereinbart zu den Großeltern gebracht. Daraufhin habe die Mutter den Jungen am Wochenende vermisst gemeldet.

Der Mann, der nun der Entführung und des Mordes verdächtigt wird, wurde der Staatsanwaltschaft zufolge 2010 wegen Misshandlung eines Kindes mit Todesfolge zu zehn Jahren Haft verurteilt, wie Belga berichtete.