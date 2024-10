Kriminalität: USA: 15-Jähriger soll seine Familie ermordet haben

3 Mahnwache für die Opfer. Die Menschen in der Stadt Fall City stehen unter Schock. Foto: Jennifer Buchanan/The Seattle Times/AP/dpa

Seattle - Die brutale Tötung von fünf Familienmitgliedern erschüttert den US-Bundesstaat Washington. Am Samstag kamen Menschen zu einer Trauerfeier in einer Kirche zusammen. Der 15 Jahre alte Sohn der getöteten Eltern wurde am Donnerstag des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes angeklagt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Der Vater, die Mutter und die drei Kinder im Alter von sieben, neun und 13 Jahren wurden am Montagmorgen erschossen in dem Haus der Familie in Fall City aufgefunden. Die 11 Jahre alte Tochter soll sich, nachdem sie zweimal an der Hand und am Hals angeschossen wurde, tot gestellt haben, berichtet CNN unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Das Mädchen soll dann aus dem Fenster geklettert und zu den Nachbarn gerannt sein, die gegen fünf Uhr morgens die Polizei alarmiert haben sollen.

Staatsanwaltschaft will nach Erwachsenenstrafrecht verhandeln

Am Freitag hatte demnach die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Verhandlung nach Erwachsenenstrafrecht gestellt. Die überlebende Schwester behauptet CNN zufolge, der 15-jährige Bruder habe mit einer Pistole des gemeinsamen Vaters die Taten begangen. Den Gerichtsdokumenten zufolge, soll der 15-Jährige der Polizei gegenüber angegeben haben, sein 13-jähriger Bruder habe zuerst die Familie und anschließend sich selbst getötet.

Der Angeklagte soll laut der Schwester das einzige Kind gewesen sein, das den Zugangscode zu dem Waffen-Schließfach des Vaters kannte. Der 15-Jährige soll in Schwierigkeiten gewesen sein, weil er Prüfungen nicht bestanden hatte, so CNN. Die Anhörung darüber, ob Erwachsenenstrafrecht angewandt werden sollte, ist laut Seattle Times für den 04. Juni 2025 angesetzt.