Neue Welle der Microsoft-Betrüger am Telefon

1 Fenster auf? Vorsicht, wenn ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ungefragt anruft! Foto: wachiwit - stock.adobe.com

Vermeintliche Helfer für Computerprobleme zocken bei ihren Opfern wieder Tausende Euro ab – aber es gibt auch überraschende Ermittlungserfolge.

Stuttgart - Alle sind wegen Corona meist zu Hause – beste Bedingungen also für Anrufbetrüger, die derzeit gehäuft auf der Jagd nach Opfern sind. Kriminalität verlagert sich in die Wohnungen, und auffallend aktiv sind gerade die Täter, die im Namen des Technologiekonzerns Microsoft ihre Opfer abzocken. Doch wer fällt auf die Masche der leidlich Englisch oder Deutsch sprechenden Täter überhaupt rein? Die Polizei in der Region muss feststellen: genügend.