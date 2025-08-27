Kriminalität: Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Schüssen auf Kinder

1 Die Flagge am Weißen Haus ist auf halbmast gesenkt. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Als Reaktion auf die tödlichen Schüsse in einer Kirche an einer Schule in Minneapolis werden die Flaggen am Weißen Haus und an US-Einrichtungen weltweit auf halbmast gesenkt.











Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder in Minnesota hat US-Präsident Donald Trump die amerikanische Flagge als Trauerbekundung auf halbmast setzen lassen. Er ordnete das in einer Proklamation für das Weiße Haus, Botschaften und Konsulate im Ausland sowie Militärstandorte und öffentliche Gebäude in den USA bis Sonntag an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Ein Verdächtiger schoss am Mittwochmorgen (Ortszeit) in eine katholische Kirche, in der ein Schulgottesdienst abgehalten wurde. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben. Der verdächtige Mann ist auch tot.