Kriminalität: Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht
1
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Foto: Alex Talash/dpa

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?

Menden - Ein Mann ist im sauerländischen Menden durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Was wir wissen:

  • Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis.
  • Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße mehrere Schüsse.
  • Opfer: Ein Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen.
  • Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut Sicherheitskreisen mit einem Auto flüchtete.
  • Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.
  • Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.
  • Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.
  • Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.

Was wir nicht wissen:

  • Opfer: Die Identität der Opfer ist noch nicht bekannt. Wie schwer die Verletzungen des zweiten Mannes sind, ist ebenfalls unklar.
  • Mögliche Hintergründe: Ob sich Täter und Opfer kannten, ist derzeit noch offen. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind unklar.
  • Ablauf: Was genau sich auf der Straße in Menden ereignete, wird aktuell noch ermittelt.
  • Flucht: Wohin der 40-Jährige unterwegs ist, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, ob er die Tatwaffe noch bei sich trägt.
  • Weitere Verdächtige: Inwiefern die festgenommene Frau mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar ist laut Polizei auch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt.