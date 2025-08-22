Kriminalität: Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

1 Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Foto: Alex Talash/dpa

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?











Menden - Ein Mann ist im sauerländischen Menden durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Was wir wissen:

Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis.

Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße mehrere Schüsse.

Opfer: Ein Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen.

Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut Sicherheitskreisen mit einem Auto flüchtete.

Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.

Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.

Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.

Was wir nicht wissen: