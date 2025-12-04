Kriminalität: Sechs Einbrüche im Kreis Esslingen an einem Tag

1 Bei allen Einbrüchen gelangten die Einbrecher gewaltsam über Türen oder Fenster in die Wohnungen und Häuser. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Am Mittwoch brachen Diebe in sechs Wohnungen und Häuser im Kreis Esslingen ein. In Leinfelden-Echterdingen allein waren es drei, bei denen die Polizei dieselben Täter vermutet.











Link kopiert

Im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten wurde am Mittwoch laut Polizei in drei Wohnungen eingebrochen – nicht die einzigen Fälle an diesem Tag.

Über aufgehebelte Fenster gelangten ein oder mehrere Täter, so meldet das zuständige Polizeirevier Reutlingen, in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Kasparswaldstraße in Stetten. Im nahegelegenen Greutweg sei vermutlich dieselbe Täterschaft über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in ein weiteres Gebäude gelangt. Ersten Erkenntnissen nach wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Erfolglose Diebe in Aichwald

Ein ähnlicher Fall im Aichwalder Ortsteil Schanbach: Dort hat der Polizei zufolge ebenfalls am Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte der Kriminelle zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr in eine Wohnung im Goetheweg. Im Inneren habe der Täter mehrere Räume durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fand er oder sie jedoch keine Wertgegenstände.

Bargeld in Köngen gestohlen

Auch in Köngen gelangte am selben Tag ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße Riedhöfe. Der Täter sei dabei zwischen acht Uhr und 19 Uhr über eine aufgebrochene Tür ins Innere des Gebäudes gekommen. Dort sei Bargeld mitgenommen worden. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 500 Euro beziffert.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Nürtingen

Ein weiterer Einbruch fand in Nürtingen statt. Hier gelangte eine unbekannte Person zwischen 17 Uhr und 1.15 Uhr über eine aufgebrochene Balkontür in ein Mehrfamilienhaus am Enzenhardtplatz. Dort suchte die Person wohl Wertgegenstände, ob sie dabei fündig geworden ist, steht noch nicht fest. Die beschädigte Tür dürfte laut Polizei jedoch mit rund 500 Euro zu Buche schlagen. Die Polizei ermittelt in alle Fällen.