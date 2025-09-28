Kriminalität: Schüsse in einer Kirche in den USA - Polizei: mehrere Opfer

2 In einer Kirche in den USA sind Schüsse gefallen. (Symbolbild) Foto: Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Im US-Bundesstaat Michigan fallen Schüsse in einer Kirche, das Gebäude steht in Flammen. Es gibt laut Polizei Opfer, aber vieles ist noch unklar. Auch das FBI soll vor Ort unterstützen.











Link kopiert

Grand Blanc - Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen, auf Aufnahmen im US-Fernsehen war viel Rauch zu sehen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern und zur Frage, ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelt. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.

US-Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass es sich um "einen schrecklichen Schusswaffenvorfall" zu handeln scheint. Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens. "Solche Gewalt an einem Ort der Andacht ist herzzerreißend und erschreckend." Sie bat um Gebete für die Opfer.

Auch die Gouverneurin des Bundesstaats, Gretchen Whitmer, verurteilte den Vorfall auf X. "Gewalt ist überall, insbesondere an einem Ort der Andacht, inakzeptabel", betonte sie. Sie bedankte sich bei den Ersthelfern, die schnell gehandelt hätten. Man beobachte die Situation weiter, schrieb sie.