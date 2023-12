Kriminalität: Nach Gewalttat in Stuttgart Tatverdächtiger festgenommen

Nach Gewalttat in Stuttgart Tatverdächtiger festgenommen

1 Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Mittwochabend wird ein Mann tot auf seinem Balkon in Stuttgart aufgefunden. Nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen.











Stuttgart - Kurz nach dem mutmaßlichen Mord an einem 45-Jährigen haben Spezialkräfte der Polizei in Stuttgart in der Nacht eine Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der 42-Jährige stehe im Verdacht, den 45-jährigen Mann erschossen zu haben, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Das Opfer war am Mittwochabend tot auf einem Balkon im Stadtbezirk Zuffenhausen aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann erschossen worden.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, wurde der Tatverdächtige im Stadtteil Rot von Spezialkräften der Polizei widerstandslos festgenommen.

Bei der Suchaktion nach dem mutmaßlichen Täter konnte nach Angaben der Polizei eine Gefährdung der Bevölkerung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Deshalb seien die Anwohner aufgefordert worden, zuhause zu bleiben und den Bereich Stuttgart-Zuffenhausen zu meiden. Die Ermittler gehen derzeit eigenen Angaben zufolge eher nicht davon aus, dass der Tod des Mannes mit der seit Monaten tobenden Fehde von zwei rivalisierenden Gruppen im Raum Stuttgart zu tun hat.