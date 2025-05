Kriminalität: Nach Angriff auf fünf Menschen: Tatverdächtiger festgenommen

1 Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld gab es einen SEK-Einsatz im Zusammenhang mit der Tat. Foto: Tim Oelbermann/dpa

Heiligenhaus - Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld ist ein Tatverdächtiger in Heiligenhaus bei Düsseldorf festgenommen worden. Bei dem Festgenommen handelt es sich mit an "Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um den gesuchten Hauptverdächtigen, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte.