Kriminalität: Mutter und vier Kinder mit Messer verletzt - Täter flüchtig

Zunächst sei der 20-Jährige auf die Mutter losgegangen, danach auf die Kinder. (Illustration) Foto: Friso Gentsch/dpa

Nach einer Messerattacke auf eine Frau und vier Kinder läuft im Ruhrgebiet die Fahndung nach einem 20-Jährigen.











Bergkamen - Bei einem Messerangriff in Bergkamen im Ruhrgebiet sind eine Mutter und ihre vier Kinder schwerst verletzt worden - das jüngste Opfer ist drei Jahre alt. Darüber informierten Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 20 Jahre alten Bekannten der Mutter handeln. Nach der Tat sei er geflohen. Einsatzkräfte suchten nach ihm. Die Ermittler werteten die Tat als versuchten Mord. Mehrere Medien berichteten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es am Morgen um 5.30 Uhr in der Wohnung der 26 Jahre alten Frau zu dem Angriff gekommen. Zunächst sei der 20-Jährige auf die Mutter losgegangen, danach auf die Kinder. Dabei handle es sich um drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie um eine Tochter im Alter von acht Jahren.