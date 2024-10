Kriminalität: Mann bricht abends in Kita ein - und kocht Nudeln

Mann bricht abends in Kita ein - und kocht Nudeln

1 In der Küche der Kita soll sich der Mann unter anderem Nudeln gekocht haben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Abends löst in einer Kita ein Alarm aus. Polizisten kommen - und finden einen Einbrecher mit ungewöhnlichem Diebesgut.











Gernsheim - Ein offenbar hungriger Einbrecher ist in eine Kita eingebrochen - nur um dann Nudeln zu kochen und Eier aufzuschlagen. "Wir haben keine Hinweise darauf, dass er irgendetwas anderes im Schilde geführt hat", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Weitere Beute hatte der 24-Jährige demnach am Montagabend im hessischen Gernsheim nicht vorbereitet.

Der Mann war laut einer Mitteilung über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte einen Alarm ausgelöst. Die Polizei wurde demnach verständigt und nahm den 24-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Gegen ihn laufe nun ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls.