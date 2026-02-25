Kriminalität: Leiche in Duisburg gefunden - Hinweise auf Verbrechen

2 Eine Mordkommission ermittelt. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Duisburg prüft die Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Mordkommission ermittelt. Ist die Tote eine vermisste junge Mutter aus Moers?











Duisburg - In einem Waldstück im Duisburger Norden ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Es gebe Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, teilte die Duisburger Polizei mit. Eine Mordkommission habe mit den Ermittlungen begonnen. Zu den Verletzungen der Frau und den Hintergründen machte eine Sprecherin keine Angaben.

Die Leiche war am frühen Dienstagabend entdeckt worden. Die Spurensicherung der Polizei hatte danach den Fundort intensiv abgesucht. Über den Fall hatte zuvor die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Die Polizei untersuche auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall im nahe gelegenen Moers gibt, sagte die Sprecherin. Dort wird seit Montag eine 23 Jahre alte Mutter zweier Kinder vermisst. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt und sie sei auch telefonisch nicht mehr erreichbar.