Hauseinsturz mit Toten in Marseille Feuerwehr gibt Hoffnung nicht auf und sucht weiter

In Marseille stürzt in der Osternacht ein Haus ein. Stundenlang sucht die Feuerwehr nach Verschütteten in den Trümmern, unter denen Flammen loderten. Für manche gibt es traurige Gewissheit. Doch die Stadt gibt die Hoffnung nicht auf.