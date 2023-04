Wie steht es um die Messerdelikte in der City?

Kriminalität in Stuttgart

1 In der City gilt seit Februar ein Waffenverbot. Foto: dpa/Roland Halkasch (Symbolbild)

Bislang wurden nur neun Verstöße gegen das Waffenverbot registriert. Für die Polizei ist das kein Anlass zur Entwarnung.















Link kopiert

Junge Männer mit einem Messer in der Tasche: Das hält nicht nur die Stuttgarter Polizei für ein Problem. Auch Jugendliche, die in der Stadt friedlich am Wochenende ihren Spaß haben wollen, finden das „komplett unnötig“. Das sagt eine 17-jährige Gymnasiastin aus Möhringen, die den Trend ebenfalls beobachtet: „Ganz viele Jungs haben eines dabei, wenn sie weggehen. Ich verstehe das nicht. Es ist gar nicht cool.“ Das Argument der Jungs sei, dass sie Angst hätten, „in eine Situation zu kommen, wo sie Stress mit anderen Jungsgruppen bekommen“. Vor allem, wenn nur die jungen Männer ohne junge Frauen unterwegs seien, würden sie diese Argumente bringen.