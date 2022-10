Kriminalität in Stuttgart

Mitten auf der Königstraße versuchen drei Männer, gefälschte Smartwatsches zu verkaufen. Ein Beamter in Zivil lässt sie auffliegen.















Mit gefälschter Ware haben am Mittwochabend drei Männer auf der Königstraße Geschäfte machen wollen. Dabei flogen sie rasch auf, weil unter den Passanten auch ein Polizist in Zivil war.

Die Männer hatten sich gegen 19.30 Uhr am Pusteblumenbrunnen aufgestellt und versuchten, Kopfhörer und Smartwatches, unter anderem Apple-Fälschungen, unter die Leute zu bringen. Sie hatten diese in Taschen dabei und sprachen die Vorbeigehenden an – bis der Beamte sie bemerkte. Er verständigte Kollegen. Die drei 22, 34 und 39 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/89 90 – 33 00 zu melden.